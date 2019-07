Dua Lipa heeft Anwar Hadid aan de haak geslagen

Dua Lipa (23) werd de voorbije weken meermaals gespot in de aanwezigheid van Anwar Hadid (20), de broer van topmodellen Bella en Gigi. Afgelopen weekend stonden ze zelfs uitgebreid met elkaar te knuffelen en kussen op een festival.

In juni raakte bekend dat Dua Lipa haar vriend Isaac Carew had laten zitten. Maar kijk, lang heeft ze niet gewacht om opnieuw naar de liefde op zoek te gaan. De popster werd namelijk tijdens British Summer Time Hyde Park in Londen gezien in de armen van Anwar Hadid. De twee staken er duidelijk niet weg dat ze het flink voor elkaar te pakken hebben.

Anwar is de broer van modellen Gigi en Bella en komt zelf ook aan de bak door in modeshows mee te lopen. Vorig jaar nog zou hij een romance beleefd hebben met Kendall Jenner. Dua en Anwar zouden al een paar weken een koppel vormen. Zo reisde ze een tijdje geleden nog naar de VS voor zijn verjaardagsfeestje in Malibu.