Vrouw gaat compleet door het lint nadat ze vlucht mist: computers van personeel moeten eraan geloven

Een vrouw ging in de internationale luchthaven van José María Córdova in Colombia onlangs helemaal door het lint. Nadat ze te horen kreeg dat ze haar vlucht had gemist, kon ze haar kalmte niet meer bewaren. Vooral het materiaal van het luchtvaartpersoneel moest eraan geloven. De dame vernielde twee computerschermen, maar ging ook de confrontatie aan met één van de medewerkers.

Volgens lokale media was de dame 30 minuten te laat aangekomen. Ze bleek bovendien onder invloed van alcohol. Aanvankelijk slingerde ze enkele verwensingen naar het hoofd van een werknemer, om nadien de monitors hard aan te pakken. Ook de medewerker zelf wist ze even te pakken te krijgen, al werd ze gelukkig al snel in bedwang gehouden door enkele collega’s. Ze werd uiteindelijk opgepakt door de politie.