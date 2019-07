Kerkom bouwt uitkijktoren

Sint-Truiden - Het project 'dorpen in 't kwadraat' resulteerde in de bouw van een 14m hoge uitkijktoren aan de brouwerij van Kerkom.

De bouw van deze toren was het resultaat van een vijftal sessies binnen het project 'dorpen in 't kwadraat' van het Innovatiesteunpunt. Hierbij konden alle buurtbewoners meedenken over hoe hun dorp er in 2030 moet uitzien, en een quickwin realiseren. Op zondag 30 juni werd het charter met de toekomstvisie overhandigd aan burgemeester Veerle Heeren en schepen Ingrid Kempeneers. Zij mochten tevens als eerste het slot van de goed beveiligde uitkijktoren openen, en genieten van een 360 graden zicht op de prachtige Haspengouwse natuur. De bouw van deze toren werd in twee dagen tijd gerealiseerd door een team van technisch onderlegde buurtbewoners: Michel, Freddy, Wim, Marc, Jan-Peter, Eric en Dirk, gesteund door dakwerker Tom Albert van Sunn@roof. Voor de beveiliging van de uit Altrad stellingmaterialen opgetrokken toren gebruikten ze muurverankeringen en stalen kabels van Ijzerwaren Pierard. De trap werd afgewerkt met houten planken geschonken door Mezo hout. De veiligheidsnetten aan de buitenzijde kwamen er door de steun van Limbox. Na de burgemeester was het de beurt aan de talrijk opgekomen aanwezigen op de toren te beklimmen. Het gehele feest werd omkaderd door muzikale optredens van de Haspengouwers en Cc'92. De brouwerij van Kerkom serveerde een heerlijk buffet van lekkernijen, vergezeld van blonde bink en bloesemkriek. Sonja, Gwendolyn en Janny entertainden groot en klein met leuke spelletjes en een quiz over Kerkom. Wie zelf de toren wil beklimmen, kan dat nog tot begin september, tijdens de openingsuren van de brouwerij.