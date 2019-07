Bill Clinton “wist niets” van “verschrikkelijke misdaden” van Jeffrey Epstein

De voormalige Amerikaanse president Bill Clinton was helemaal niet op de hoogte van de “verschrikkelijke daden” van Jeffrey Epstein, die beschuldigd wordt van sekshandel. De oud-president sprak “meer dan een decennium” niet met hem. Dat heeft een woordvoerder van Clinton maandag laten weten.

De Amerikaanse investeringsbankier werd zaterdag gearresteerd op verdenking van sekshandel met minderjarigen. Hij wordt ervan beschuldigd tientallen minderjarigen in Florida en New York mishandeld te hebben. De feiten zouden dateren van de periode tussen 2002 en 2005.

“President Clinton weet niets over de verschrikkelijke misdaden waar Jeffrey Epstein schuldig voor gepleit heeft in Florida enkele jaren geleden, of over die waarvan hij recentelijk is beschuldigd in New York”, verklaarde Angel Urena, de persoonlijke woordvoerder van Clinton.

Epstein was bevriend met Clinton en andere hooggeplaatsten op het moment dat hij de misdaden beging. Ook met de huidige president Donald Trump kon hij het toen goed vinden.

Volgens Urena publiceerde Clinton het statement omdat er op televisie en sociale media “onnauwkeurige” geruchten circuleerden. Er werd beweerd dat de voormalige president aanwezig is geweest op het privé-eiland van Epstein in de Caraïben.

“In 2002 en 2003, nam president Clinton vier keer het vliegtuig van Jeffrey Epstein: een keer naar Europa, een keer naar Azië en twee keer naar Afrika, voor trips die verbonden zijn met het werk van de Clinton Foundation”, aldus Urena, die eraan toevoegt dat hij op die vluchten vergezeld werd door iemand van de geheime dienst. “Hij had een ontmoeting met Epstein in zijn bureau in Harlem in 2002 en rond diezelfde tijd ontmoetten ze elkaar kort op het appartement van Epstein in New York”, klinkt het nog. Ook daar zouden een staflid en een veiligheidsagent aanwezig geweest zijn.

Clinton heeft in meer dan tien jaar niet meer met Epstein gesproken en is nooit naar Little St. James Island, de ranch van Epstein in New Mexico, of naar zijn woning in Florida geweest, besluit Urena.