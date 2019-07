VIEF Dilsen-Stokkem viert veertigste verjaardag

Dilsen-Stokkem - Tijdens het voorbije feest vierde de gepensioneerdenvereniging VIEF Dilsen-Stokkem haar veertigste verjaardag.

In het openingswoord werd iedereen verwelkomd op dit jubileumfeest en volgde er een kleine historiek. In 1979 werd de vereniging als LBG opgericht onder het impuls van de gezusters Colla uit Stokkem. Zij groeide met de jaren mede door het sociaal gevoerde beleid onder het motto 'Iedereen is welkom, niemand wordt uitgesloten'. Met de jaren onderging de vereniging de naamswijziging van LBG naar VIEF.

Meerdere kernleden hebben zich gedurende al die tijd belangeloos ingezet om door het organiseren van allerlei activiteiten VIEF uit te bouwen tot hetgeen zij nu is. Dit gaat van organiseren van fietstochten op dinsdag, jaarlijkse reizen over algemene vorming, voordrachten, knutselen, kaartje leggen, buitensporten zoals pétanque en leggen van sociale contacten op de maandagnamiddagen in het Dienstencentrum Stockheim.

Als blijk voor hun inzet overhandigde de delegatie van VIEF Limburg een oorkonde voor het 40-jarig bestaan. Hierna volgde een heerlijk driegangenmenu als feestmaal. De pauzes werden opgevuld door Jan Moonen met opvoeren van sketches en muziek ut de tijd van toen.

De meer dan 80 deelnemers hebben veel genoten van dit mooi jubileumfeest. Een dikke proficiat aan de bestuursploeg voor hun inzet in de vereniging en nog veel succes in de toekomst.