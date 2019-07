Arabische coalitie: “Houthi-aanval op schip in Rode Zee verijdeld”

Een aanval van Houthi-rebellen op een handelsboot in de Rode Zee is maandag verijdeld. Dat zegt de door Saudi-Arabië geleide coalitie in Jemen.

“De zeemacht van de coalitie heeft een aanval van een Houthi-militie kunnen verijdelen, die een handelsschip viseerde in het zuiden van de Rode Zee”, verklaarde een woordvoerder van de coalitie. “Coalitietroepen merkten de boot op en hebben ze onderschept en vernietigd.”

De Houthi’s stellen dat de beschuldigingen “totaal ongegrond” zijn. Dat zeiden ze op hun televisiezender Al-Masirah TV.

“Bedreiging voor wereldhandel”

Het soennitische Saudi-Arabië leidt sinds 2015 in Jemen een militaire campagne tegen de sjiitische Houthi’s, die gesteund worden door Iran. De coalitie beschuldigt de rebellen er al langer van een bedreiging te vormen voor de internationale scheepvaartroutes en wereldhandel.

Vorig jaar stopte Saudi-Arabië, de grootste olie-exporteur ter wereld, tien dagen lang zijn export via de strategische zeestraat Bab al-Mendeb nadat een olietanker door de Houthi’s was aangevallen. Die straat ligt op een cruciale route tussen het Arabische schiereiland en de Hoorn van Afrika en verbindt de Rode Zee met de Golf van Aden.

Door de recentste aanvallen tegen olietankers in de Straat van Hormuz, waarvoor de VS met de beschuldigende vinger naar Iran wezen, is de spanning in de regio nog toegenomen. Iran ontkent alle betrokkenheid bij die aanvallen.

Het conflict heeft Jemen, dat sowieso al tot de armste landen van de Arabische wereld behoorde, in een catastrofale hongersnood gestort en heeft ook de infrastructuur in het hele land zware schade toegebracht.