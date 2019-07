De Belg sluit steeds meer leningen af voor een tweede verblijf en het ontleend bedrag wordt steeds groter. Vorig jaar leenden we gemiddeld 199.500 euro, tegenover 155.000 in 2016. Dat blijkt uit cijfers van marktleider BNP Paribas Fortis.

Eén op de vier hypothecaire kredieten die BNP Paribas Fortis in 2018 verstrekte, was bestemd voor de aankoop van een tweede verblijf. In 2017 gold dat nog maar voor één op de vijf. De gemiddelde looptijd ...