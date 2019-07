Nu nog droog, maar vanaf donderdag kans op buien

Het blijft dinsdag droog met mooie zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Tegen de late namiddag neemt de bewolking toe over het westen van het land. Het wordt wat zachter met maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 22 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit noord tot noordoost. Dat meldt het KMI.