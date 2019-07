Gruitrode -

Maandag rond 22.30 uur is er in de Eekhoornstraat in Gruitrode (Oudsbergen) een brandje ontstaan, bij het uitbranden van een wespennest. Het vuur sloeg over op een houten achterbouw achter een woning, waar ook hout lag opgeslagen. De brandweer van Bree kwam ter plaatse om het vuur te blussen en kon zo erger voorkomen. De schade bleef beperkt tot het dak en de buitenwand van het gebouw.