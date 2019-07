Succes voor Tim Wellens in de Tour: na een (ongeplande) dag in de aanval neemt hij de bollentrui over van Greg Van Avermaet. Het dilemma is nu: moet hij die trui verdedigen of spaart hij beter energie om straks een rit te proberen winnen? “Misschien”, zegt Marc Sergeant. “Kan je beide combineren. Julian Alaphilippe heeft het vorig jaar ook gedaan.”