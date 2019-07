New YorkDe miljardair Jeffrey Epstein (66) is gisteren voor de rechter verschenen voor het misbruik en de prostitutie van minderjarige meisjes. Opnieuw. Twaalf jaar geleden kreeg hij al eens een héél kleine straf, maar die is nu onwettig verklaard. De beerput die Epstein met al zijn geld en invloed wilde dichthouden, lijkt plots open te spatten.