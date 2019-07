Bilzen -

Bij een politieachtervolging in Bilzen is een wagen met twee inzittenden van de weg geraakt en gecrasht. De twee mannen konden uit het wrak klimmen en wegvluchten. Even daarvoor merkte de politie de gestolen wagen op in Eigenbilzen. Toen ze het voertuig wilde stoppen gingen de mannen ervandoor, met alle gevolgen van dien.