Tim Wellens wil bergtrui zo lang mogelijk verdedigen

Tim Wellens (Soudal Lotto) neemt de bergtrui over van Greg Van Avermaet. Hij telt nu zeven punten, vier meer dan Xandro Meurisse. “Het was nochtans niet het doel om mee te gaan in de ontsnapping”, zei hij. “Maar de andere ploegen lieten Thomas De Gendt niet rijden en ik kreeg wel meer ruimte. Ik ga die trui nu toch een paar dagen proberen te verdedigen.”

“Ik ben tevreden met deze bollentrui”, vertelde hij na afloop. “Al bij al kostte het me niet veel moeite om mee te gaan in de ontsnapping. Ik sprong één keer mee en we waren weg.”

Wellens besloot om er na 167 km alleen vandoor te gaan. “De anderen zaten een beetje op hun tandvlees, het leek me het juiste moment om te versnellen. En dat bleek ook. Ik wilde die punten pakken voor de bollentrui.”

Wellens ziet Alaphilippe komen op het moment dat hij lek rijdt. Foto: BELGA

Aan de voet van de laatste klim kreeg hij evenwel af te rekenen met een leegloper. “Ik had gehoopt om met voldoende voorsprong op de top mee te gaan met mogelijke aanvallen uit het peloton, maar toen kreeg ik een lekke band. De tube liep leeg en ik kon niet meer op de pedalen staan, ik had schrik dat de velg er zou afspringen. Ik dacht dat ik had afgesproken met de neutrale service om boven te wisselen, dus ik stopte, maar ze bleken daar niet te staan. Dat zag er wellicht heel dom uit, en dat is heel jammer, maar ik ben blij dat ik deze bollentrui als souvenir overhoud. Ik ga proberen om deze trui te verdedigen en hem niet zomaar af te geven. Het zal zaak zijn om zoveel mogelijk mee te gaan in de ontsnapping.”

Wellens kampt met een hitteprobleem. “Maar vandaag was het niet zo warm en als het zo blijft, verwacht ik geen problemen.” (belga)