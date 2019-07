Neymar en PSG op ramkoers: duurste voetballer aller tijden stuurt kat naar eerste training

Het huwelijk tussen Neymar en PSG lijkt nu echt op springen te staan. De duurste voetballer aller tijden kwam vandaag niet opdagen voor de eerste training van de club. “Zonder toestemming”, klinkt het in Parijs, maar de vader van Neymar spreekt dat tegen.

Het nieuws over de afwezigheid van Neymar bij PSG komt er na maandenlange geruchten over een eventueel vertrek van de duurste speler aller tijden. Een maand geleden al schreef de Franse toonaangevende krant L’Equipe dat de Parijzenaars open zouden staan voor een vertrek van hun Braziliaanse ster. Eigenaar Nasser Al Khelaifi leek naar Neymar te verwijzen toen hij in een gesprek met France Football zei dat het gedaan moest zijn met het vedettengedrag bij zijn team.

Sindsdien draaide de geruchtenmolen overuren. Een eventuele terugkeer naar FC Barcelona werd al luidop gesuggereerd in Spaanse media. Neymar zou daar volgens hen ook open voor staan.

Dat Neymar niet kwam opdagen voor de eerste training in Parijs lijkt er dan ook op te wijzen dat het huwelijk met PSG echt op springen staat en de Braziliaan koste wat het kost zo snel mogelijk weg wil. Zo wordt het kennelijk ook geïnterpreteerd in Parijs. “PSG betreurt deze situatie en zal de gepaste maatregelen nemen”, klinkt het op de website van de regerende Franse kampioen.

Vader Neymar: PSG was wèl op de hoogte

De vader van Neymar spreekt echter tegen dat het om een bewuste stakingsactie gaat. “Het ligt al een jaar vast dat mijn zoon tijdens deze periode activiteiten heeft voor het NJR Institute (de organisatie van Neymar die zich inzet voor kinderen en adolescenten, red)”, vertelde hij aan Fox Sports. “Op 15 juli zal hij terugkeren naar de club. PSG is daarvan perfect op de hoogte.”

Neymar ruilde twee jaar geleden Barcelona voor PSG. De Parijzenaars betaalden voor de Braziliaan 222 miljoen euro en maakten hem zo de duurste voetballer uit de geschiedenis. Neymar werd met PSG twee keer kampioen maar, mede door heel wat blessureleed, kon hij de ambitieuze Qatarese eigenaars geen succes in de Champions League bezorgen. De spits kende ook extrasportieve zorgen met onder meer een verkrachtingszaak waarin hij recent verwikkeld raakte.