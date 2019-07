Officieel: Rode Duivel Youri Tielemans definitief naar de Premier League

Leicester City heeft maandagavond de transfer van Youri Tielemans officieel aangekondigd. De Rode Duivel verlaat AS Monaco voor de Engelse club die hem de voorbije zes maanden al huurde.

De Foxes tellen voor de Belg 45 miljoen euro neer en breken daarmee hun eigen transfer­record. Grotere ploegen zoals Manchester United en FC Barcelona informeerden naar Tielemans, maar drukten niet door voor de Rode Duivel die bij Leicester goed was voor drie goals en vijf assists in dertien matchen.

“Een geweldig gevoel”, vertelde Tielemans over zijn transfer op de website van Leicester. “Sinds ik hier vorig seizoen op huurbasis arriveerde, is iedereen fantastisch geweest voor mij: fans, spelers en stafleden. Ik ben dus heel blij dat ik nu ook definitief voor Leicester kan uitkomen.”

Welcome back, Youri! ?? — Leicester City (@LCFC) July 8, 2019

“Ik ben heel blij dat Youri voor ons gekozen heeft”, aldus Leicester-manager Brendan Rodgers. “Dat we iemand met zijn kwaliteiten naar hier kunnen brengen, geeft aan hoeveel honger we hebben. Youri paste vorig seizoen geweldig in ons team en heeft al laten zien dat hij het verschil kan maken in de Premier League.”

Tielemans brak in België door als jeugdspeler van Anderlecht. In 2017 trok hij voor 25 miljoen euro naar AS Monaco, dat hem nu dus weer kan verkopen met een winst van 20 miljoen euro.