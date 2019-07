Tadic lijkt carrière bij Ajax af te sluiten, aanvaller verlengt contract met zeven jaar

Ajax-supporters hoeven niet langer te vrezen dat Dusan Tadic (30) de club gaat verlaten. De aanvaller ligt na zijn nieuwe contract tot de zomer van 2023 vast en blijft minstens tot en met de zomer van 2026 als trainer verbonden aan de Amsterdamse club.

Dusan Tadic staat op het punt om aan zijn tweede seizoen te beginnen als speler bij Ajax. De Serviër kende een uiterst succesvol jaar door 36 keer te scoren in 56 officiële wedstrijden. Met name zijn doelpunt in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid zal lang in het geheugen gegrift blijven bij de Ajax-supporters.

Met het verlengde contract verzekert Dusan Tadic zich tevens voor werk na zijn actieve carrière als profvoetballer. Bij Ajax zal de Servische vleugelaanvaller, die afgelopen seizoen gedeeld topscorer werd van de Eredivisie, zijn eerste stappen in het trainersvak zetten. “De exacte invulling daarvan wordt later bepaald”, zo klinkt het op de website van Ajax.

De Serviër speelde eerder voor Vojvodina, FC Groningen, FC Twente en Southampton. Van laatstgenoemde club nam Ajax Tadic afgelopen zomer over voor zo’n 11,4 miljoen euro.