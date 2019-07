Verassende beelden uit Zuid-Afrika. Een papegaai laat er zijn beste bewakingskunsten zien door te blaffen als een hond.

“Mijn papegaai is als een kind voor ons. We hebben ‘m al 19 jaar. Hij groeide op tussen de honden, is lief en zeer intelligent. Hij doet vaak honden én mensen na. Hij houdt er ook van om met de honden te ‘knuffelen’”, vertelt de maker van het filmpje. Wij willen er alvast ook zo eentje.