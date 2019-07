Mode Hermès kiest voor glazen gebouw in Amsterdam

De nieuwe winkel van Hermès in Amsterdam is te vinden in een ‘crystal house’. De terracotta bakstenen van het originele gebouw zijn bovenin behouden gebleven, maar lopen over in glazen bakstenen. De facade is bedoeld om het eeuwenoude karakter van Amsterdam te verzoenen met moderne en luxueuze modehuizen. Het Rotterdamse architectenbureau MVRDV ontwierp het gebouw in 2016 voor Chanel. Omwille van interieurvereisten voor die winkel werd het effect van de glazen muur gedeeltelijk tenietgedaan door een blinde muur op de eerste verdieping. Voor Hermès werd de muur ondertussen wel weggehaald, waardoor het licht mooi naar binnen valt door de glazen stenen. Bezoekers kunnen zo voor het eerst het volledige effect van de muur waarnemen.