Beedrop, dat verse producten van bakkers en slagers gratis aan huis levert, stopt met haar activiteit. Het bedrijf zocht naar geld om te kunnen uitbreiden, “maar verdere financiering van ons project bleek jammer genoeg tijdelijk niet meer mogelijk”, zo klinkt het in een mededeling.

Beedrop was actief in zo’n 80 Vlaamse gemeenten. Via de webshop kon je lokale producten online bestellen en thuis gratis laten afleveren ...