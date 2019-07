David Goffin staat voor het eerst in kwartfinale Wimbledon … en treft daarin Novak Djokovic

Het is David Goffin (ATP 23) gelukt om de kwartfinale van Wimbledon te bereiken. In een marathonwedstrijd tegen de ervaren Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 37) behaalde Goffin een primeur: nooit eerder haalde hij de laatste acht van Wimbledon. Tegen Verdasco werd het 7-6 (11/9), 2-6, 6-3, 6-4.

Het was afwachten hoe David Goffin zou reageren op de zware vijfsetter tegen Daniil Medvedev (ATP 13). Waar Verdasco een kleine tweeënhalf uur op de baan stond in de derde ronde, daar streden Goffin en Medvedev ruim een uur langer voor een plaats in de vierde ronde.

Goffin kende maandag een zware eerste set tegen de 35-jarige Spanjaard. In een gelijkopgaand duel moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin werkte Goffin maar liefst vijf setpunten op rij weg, waarna hij zelf de kans op het binnenhalen van de eerste set verspeelde. Zijn elfde punt in de tiebreak bleek voldoende voor de setwinst: 7-6 (11/9).

In de tweede set kreeg ook Goffin, in navolging van Elise Mertens, te kampen met medische klachten. Door maagpijnen vroeg onze landgenoot bij een 2-3-tussenstand een medische time-out aan. Na deze time-out wist Goffin geen game meer te pakken: 2-6.

Waar Mertens zich niet meer herpakte, daar lukte het Goffin wel. In de eerste game werkte hij tot twee keer toe een breekpunt weg van Verdasco, waarna hij het initiatief in handen kreeg. Pas in de achtste game brak Goffin de ervaren Spanjaard en kreeg hij, bij een stand van 5-3 twee setpoints om zijn tweede set binnen te halen. Dat lukte: 6-3.

De vierde set in deze marathonmatch gaf hetzelfde beeld als in de drie voorgaande. Waar Goffin eenvoudig zijn servicebeurten wist te behouden, lukte het hem in de derde game niet om vier breekpunten te verzilveren. Ook in de zevende game had Goffin drie breekpunten nodig om Verdasco op de knieën te krijgen. Onze landgenoot had in de tiende game uiteindelijk aan een matchpoint genoeg: 6-4.

Djokovic

In de kwartfinale wacht zo goed als zeker Novak Djokovic (ATP 1). De Servische titelverdediger pakte al snel een vroege voorsprong tegen Ugo Humbert (ATP 66), die stukken lager op de wereldranglijst staat genoteerd.