Mario Balotelli daagt barman voor 2.000 euro uit om met Vespa in het water te rijden

Mario Balotelli (28) kijkt niet op een frats meer of minder. De transfervrije Italiaanse aanvaller geniet momenteel van wat extra vakantie in Mergellina, aan de baai van Napels. En daar daagde hij een cafébaas uit om met zijn Vespa in het water te rijden. Voor dat grapje had Balotelli wel 2.000 euro over. Genoeg voor de cafébaas om overstag te gaan. “Want mijn brommer is maar 600 euro waard.” Bekijk de video hieronder.