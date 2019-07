Vijf herfsttrends die je al kunt scoren in de solden

De soldenperiode is ideaal om vooruit te blikken naar het najaar. Want wat we straks dragen, scoor je nu misschien al voor een prikje. Een overzicht van vijf trends waarnaar je kunt uitkijken in de winkelstraat of online.

Stevige schouders

Dit najaar zijn de jaren 80 weer relevant en dat uit zich in bovenstuks met brede, verharde schouders. Het moment om blouses en blazers met epauletten te kopen is nu. Denk qua styling aan silhouetten van Balmain, die vaak van breed naar smal evolueren.

Givenchy / Prabal Gurung

In het oog springende panty’s

In de zomer met de benen bloot lopen is één ding, maar als het kouder wordt kun ja al eens een jurkje met een panty aan. Het codewoord deze herfst is: ‘opvallend’. Die sterk afgeprijsde kousen in het soldenbakje zouden wel eens de eyecatcher van de komende maanden kunnen worden.

Gucci / Versace

Een sober pak

Powersuits blijven in de mode. In het najaar zien we vooral de sobere ensembles opduiken. Denk aan grijs en zwart of met subtiele strepen. Zakelijk is hip, knalkleuren om het pak nog krachtiger te doen ogen mogen weer in de kast of op de soldenstapel blijven liggen.

Disco in daglicht

Dat je niet hoeft te wachten tot rond december om glitterkleding in te slaan. Disco fever is een grote trend die er zit aan te kopen. Feestkledij gespot voor een prikje? Dan ben je mee. Combineer glitter met een shortje op zomerse evenementen. Toch bewaren tot met oudjaar? Dat kan natuurlijk ook.

Celine / Dior

Romantiek met bloemen

In de lente staat alles in bloei en hangen veel jurkjes met bloemen in de rekken. Die romantische mode blijft relevant. Een tip voor wie een bloemenjurk koopt tijdens de zomersolden: let op de kleuren. Geef de voorkeur aan donkere tinten of aardekleuren, want die zien we straks het meest.