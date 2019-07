KRC Genk versterkt zich met Slovaakse middenvelder Patrik Hrošovský

KRC Genk heeft zich versterkt met Patrik Hrošovský. De 27-jarige Slovaakse middenvelder komt over van het Tsjechische Viktoria Pilsen en tekende in de Luminus Arena een contract tot 2024. Hrošovský blijft nog even in Tsjechië voor kwalificatiewedstrijden voor de Champions League met Pilsen. Half augustus sluit hij aan bij blauw-wit.

“Hrošovský is een technisch sterke, explosieve aanvallende middenvelder”, klinkt het bij de landskampioen. “Hij is Slovaaks international met reeds 258 wedstrijden op de teller voor de Tsjechische topclub Viktoria Pilsen. Patrik is een leider op en naast het veld met een pak ervaring als international én in Europa. In januari werd hij nog uitgeroepen tot meest verdienstelijke speler in de Tsjechische competitie.”