Alle begin is moeilijk: Benito Raman mist reuzekans in eerste match bij Schalke 04

Benito Raman heeft zondag zijn eerste minuten in het koningsblauwe shirt van Schalke 04 gevoetbald. Onze 24-jarige landgenoot speelde mee in de oefenpot tegen Rot-Weiß Oberhausen (3-1 winst).

Benito Raman is één van de topaankopen van Schalke 04 deze zomer. Hij ruilde vorige week Fortuna Düsseldorf voor het team uit Gelschenkirchen voor een som van dertien miljoen euro. Zondag mocht de nieuwe nummer negen van Schalke 04 voor de eerste keer 45 minuten opdraven tegen de vierdeklasser Rot-Weiß Oberhausen. Hij liet zich meteen opmerken toen een poging van hem na acht minuten van de lijn werd gekeerd. Op slag van rust had Raman altijd zijn eerste doelpunt voor Schalke 04 moeten scoren toen hij een voorzet van Matondo maar had binnen te tikken voor een leeg doel. Maar de Belgische buitenspeler slaagde er toch nog in om de bal naast te werken. Ach, alle begin is moeilijk Benito. Bekijk de video hieronder.