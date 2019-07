Dolce & Gabbana start met de verkoop van grotere maten

Modemerk Dolce & Gabbana is voortaan beschikbaar voor dames met een maatje meer. Het gamma met luxueuze kleding reikt tot de Italiaanse maat 54, wat overeenkomt met maatje 46 bij ons.

Model met maatje meer, Ashley Graham, op de catwalk van Dolce & Gabbana

Het luxelabel laat in een mededeling aan modesite Fashion Network weten dat “de maten voor sommige stuks in de collecties zijn uitgebreid naar maat 54.” Dolce & Gabbana bood tot voor kort ook al mode aan tot de Italiaanse maat 48, maatje 42 bij ons.

Verder staat erin dat Domenico Dolce en Stefano Gabbana “altijd de vrouwelijke sensualiteit hebben gekoesterd in al haar vormen.” Volgens de twee heren aan het roer van het label “is schoonheid geen maat, maar een attitude die vrouwen prachtig maakt”. Het is niet het eerste bedrijf dat inzet op mode voor grotere maten. Vorige maand onthulde sportmerk Nike in Londen volslanke paspoppen om aan te tonen dat iedereen meetelt.