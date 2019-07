Israëlische archeologen vinden oude Bijbelse stad

Archeologen in Israël hebben maandag aangekondigd dat ze de oude Bijbelse stad Ziklag hebben gevonden, waarnaar koning David volgens de Bijbel vluchtte toen hij achtervolgd werd door koning Saul.

De stad Ziklag wordt verschillende keren genoemd in de Bijbel, als het gaat over David. Volgens het Bijbelse verhaal mocht hij er van de Filistijnse koning Achis schuilen, en vertrok hij later vanuit Ziklag naar Hebron om er tot koning gekroond te worden.

De opgravingen in de zoektocht naar Ziklag startten in 2015 op de plaats Khirbet al-Raï, dichtbij de Israëlische stad Kirjat Gat. Ze werden uitgevoerd door het Israel Institute of Antiquities (IAA), de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en Macquarie University in Sydney. De IAA en de Hebreeuwse Universiteit zeggen maandag in hun gezamenlijk mededeling dat archeologen overblijfselen vonden van een Filistijnse nederzetting van de 12de en 11de eeuw voor Christus, en van typische Filistijnse culturele kunstvoorwerpen.

Wetenschappers discussiëren al decennia over de precieze ligging van Ziklag. Er werden tientallen mogelijke plekken aangeduid in het zuiden van Israël, maar consensus was er niet.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE