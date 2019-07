Geneesmiddel voor beenmergkanker op Amerikaanse markt met hulp van KU Leuven

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) keurt een geneesmiddel voor beenmergkanker goed dat gebaseerd is op een ontdekking van onderzoekers aan de KU Leuven. Selinexor werd ontwikkeld door Karyopharm Therapeutics Inc. Dat meldt de KU Leuven maandag.

Multipel myeloom of de ziekte van Kahler is een kanker van plasmacellen die vooral personen ouder dan 60 jaar treft. België telt 4.000 patiënten en elk jaar komen er 750 bij. Multipel myeloom is ongeneeslijk. Patiënten met een hardnekkige vorm die hervallen na behandeling met de meest effectieve beschikbare geneesmiddelen hebben een levensverwachting van drie tot vijf maanden. Een recente klinische studie toonde aan dat het geneesmiddel XPOVIOTM, beter bekend als selinexor, het leven van patiënten met deze terugkerende kanker met gemiddeld acht maanden kan verlengen. Patiënten bij wie de behandeling aansloeg, leefden gemiddeld nog vijftien maanden.

Selinexor remt exportine 1 (XPO1), een eiwit dat verantwoordelijk is voor het transport van andere eiwitten die de groei van tumoren verhinderen. Inhibitoren die XPO1 remmen, herstellen de lokalisatie van eiwitten waardoor kankercellen sterven.

Professor Dirk Daelemans van het Rega Instituut aan de KU Leuven ontdekte de XPO1-inhibitoren samen met zijn collega’s Chrisophe Pannecouque en Wim Dehaen. Daelemans ondertekende een samenwerkingsverband met Karyopharm Therapeutics, het Amerikaanse bedrijf dat selinexor nu in de Verenigde Staten op de markt mag brengen.

“Selinexor is het eerste medicijn van zijn soort. We hebben de inhibitoren gevonden tijdens een zoektocht naar remmers van hiv”, zegt Daelemans. Wereldwijd lijden 230.000 mensen aan de eerder zeldzame variant van beenmergkanker. Het medicijn is ook ingediend bij het European Medicines Agency, dat tegen het einde van het jaar een uitspraak doet.