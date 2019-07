Borgloon -

Kersen, hoe heerlijk verfrissend zijn ze op een zwoele zomerdag. Maar hoeveel werk gaat er aan vooraf om die kersen, allemaal schijnbaar even groot, in een bakje bij je thuis te krijgen? En waarom is dat groene steeltje zo belangrijk? Onze reporter nam een kijkje bij BelOrta in Borgloon.