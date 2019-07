Maastrichtse miljonair vastgebonden en mishandeld tijdens homejacking

De Maastrichtse zakenman Benoit Wesly werd zondagnacht het slachtoffer van een gewelddadige overval. “Ik zie er verschrikkelijk uit”, vertelt hij aan de redactie van De Limburger.

De Maastrichtse miljonair is bont en blauw geslagen over zijn hele lichaam. En van een trap afgeduwd. En hij is, zegt hij, door een van de daders van de brutale homejacking gestoken, waarschijnlijk met een schroevendraaier.

Aangeslagen

Wesly klinkt aangeslagen. Er zijn foto’s gemaakt en al zijn lichaamsfuncties zijn gecontroleerd in het ziekenhuis. En nu is hij weer thuis, in dezelfde woning waar naar verluidt vier daders vele uren eerder binnen drongen door een toegangsdeur naast de garage te forceren. Een camera buiten het huis heeft dat niet vastgelegd omdat die deur buiten het bereik valt.

Uit een emotioneel verhaal dat hij tegen een buurvrouw heeft verteld wordt duidelijk dat hij ’s nachts alleen wakker is geworden met vier mannen om zijn bed. Hij is alleen want zijn vrouw is in het buitenland. Hij is mishandeld en gedwongen een kluis te openen. Daarna werd hij van de trap geschopt en later, met een prop in zijn mond en een zak over zijn hoofd, op een stoel vastgebonden. Uiteindelijk maakt hij zichzelf los. De telefoon en het alarm deden het niet, dus reed hij zelf met zijn auto naar het politiebureau.

Alarmsysteem

Meer details over de homejacking zijn nog niet bekend. Belangrijk kan zijn dat in de woning een alarmsysteem aanwezig is met camera’s. Of er beelden of geluidsopnames van de daders zijn is niet duidelijk.

Er is ook nog geen antwoord op de belangrijkste vraag: was dit een ‘gewone’ brutale overval of een gerichte actie tegen Wesly, een man die de afgelopen jaren als voorzitter van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge Limburg en honorair consul van Israël in de media diverse keren fel stelling heeft genomen tegen radicalisering en groeiend antisemitisme in Europa en Nederland? Eind 2017 verzette hij zich fel tegen de komst van de omstreden Britse schrijver en complotdenker David Icke naar het MECC in Maastricht. Icke’s optredens in Duitsland werden verboden omdat hij antisemitische denkbeelden zou verspreiden. Het Maastrichtse optreden ging door.