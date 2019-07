WIMBLEDON. Nummer 1 Barty verslikt zich in Riske (WTA 55), Svitlona met nodige moeite langs Martic

Ashleigh Barty, de nummer een van de wereld bij de vrouwen, leek hard op weg naar een eenvoudige middag op weg naar de kwartfinale. Totdat de Amerikaanse Alison Riske (WTA 55) aan een opmars begon waar Barty geen antwoord op had.

LEES OOK. Gehavende Elise Mertens laat unieke kans op kwartfinale Wimbledon liggen na driesetter tegen Strycova.

Barty buiten, Riske verrast nummer 1

Ashleigh Barty (WTA 1) is maandag uitgeschakeld in de achtste finales van Wimbledon. Het Australische eerste reekshoofd verloor in de vierde ronde van de Amerikaanse Alison Riske (WTA 55). Het werd 3-6, 6-2 en 6-3 na ruim anderhalf uur tennis.

De 23-jarige Barty won vorige maand met Roland Garros haar eerste grandslamtitel. Ze nam voor de vierde keer deel aan Wimbledon. Een derde ronde vorig jaar was haar beste uitslag tot dusver. Vorige week schakelde de Australische in de tweede ronde Alison Van Uytvanck (WTA 58) uit.

Alison Riske (29) was bij haar acht vorige deelnames aan Wimbledon nooit voorbij de derde ronde geraakt. Ze treft in de kwartfinale, haar eerste op een grandslam, landgenote Serena Williams (WTA 10) of de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 31).

Zhang zorgt voor tweede verrassing

De 30-jarige Shuai Zhang (WTA 50), voorafgaand aan dit toernooi nog nooit verder gekomen dan de derde ronde in Wimbledon, treft in de laatste acht de winnares van het duel tussen Simona Halep en de 15-jarige verrassing Cori Gauff. Zhang verraste de 19-jarige Dayana Yastremska (WTA 35) die een uitstekend debuut kende op Wimbledon.

Opluchting bij Svitolina, de laatste acht is bereikt. Foto: AP

Elina Svitolina (WTA 8) en Petra Martic (WTA 24) begonnen eveneens om 12 uur aan de achtste finale van Wimbledon. In een interessante eerste set bleek Svitolina nipt te sterk voor Martic. In een vlotte tweede set was Martic geen partij voor Svitolina: 6-4, 6-2.

Overige wedstrijden WTA:

Karolina Muchova (WTA 68) - Karolina Pliskova (WTA 3).

Serena Williams (WTA 10) - Carla Suarez Navarro (WTA 31).

Simona Halep (WTA 7) - Cori Gauff (WTA 313).

Johanna Konta (WTA 18) - Petra Kvitova (WTA 6).

Overige wedstrijden ATP:

Joao Sousa (ATP 69) - Rafael Nadal (ATP 2).

Roberto Bautista-Agut (ATP 22) - Benoit Paire (ATP 32).

Sam Querrey (ATP 65) - Tennys Sandgren (ATP 94).

Kei Nishikori (ATP 7) - Mikhail Kukushkin (ATP 58).

Guido Pella (ATP 26) - Milos Raonic (ATP 17).

Novak Djokovic (ATP 1) - Ugo Humbert (ATP 66).

Matteo Berrettini (ATP 20) - Roger Federer (ATP 3).

David Goffin (ATP 23) - Fernando Verdasco (ATP 37).