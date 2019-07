Topontwerpster Stella McCartney: “Draag niet elke dag een andere beha en was geen kleren”

De Britse modeontwerpster Stella McCartney (47) vindt niet dat kleding, pakken in het bijzonder, naar de droogkuis moeten. Vuile kostuums worden volgens haar ook weer proper als je ze afborstelt. En de rest van je kleren? Die kunnen gerust ook minder in de wasmachine...

In een interview met de Britse krant The Guardian zegt Stella McCartney, ontwerpster van het gelijknamige luxelabel, dat ze tijdens haar opleiding tot kleermaakster in de Londense straat Savile Row, heeft geleerd dat de stomerij eigenlijk niet vaak nodig is. “De regel om een maatpak weer proper te krijgen, is om het niet naar de droogkuis te brengen. Raak het niet aan, laat het vuil drogen en borstel het erna af”, zegt ze.

En hoe zit het dan met andere kleren? “Daarbij is de vuistregel: als je niets dringend moet wassen, doe het dan ook niet”, klinkt het. McCartney gaat verder dat ze niet elke dag van beha wisselt en dat ze de wasmachine niet vult met stuks die ze gewoon gedragen heeft. “Ik ben uitzonderlijk hygiënisch, maar ik ben geen fan van de stomerij of kleren wassen tout court.”

Duurzaam

Minder wassen is volgens haar minder belastend voor het milieu. Stella McCartney is een van de luxemerken die hard inzet op duurzame, diervriendelijke mode. Ze zegt ‘neen’ tegen bont en ook leder wordt uit haar collecties geweerd. Vorig jaar resulteerde een samenwerking met Adidas in een collectie Stan Smith-sneakers waarvoor geen leder werd gebruikt. Verder zet ze zich ook in om een veganistische versie van wol uit te vinden.