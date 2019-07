Slechtnieuwsbrengers politie trekken aan alarmbel: "Sociale media staan al vol voordat wij onze job kunnen doen"

De slechtnieuwsbrengers van de lokale politie trekken aan de alarmbel. Het zijn zij die na een dodelijk ongeval de familie het slechte nieuws moeten melden. Maar de sociale media maken hun job onmogelijk. Facebook ontploft met foto's van autowrakken luttele seconden na een ongeval. Dat is niet de manier om te vernemen dat uw zoon of dochter overleden is, klinkt het.

Het kanton Borgloon telde afgelopen weekend zes doden in het verkeer. De vijf jongeren in Kortessem en de motard in Kerniel lieten het leven na een ongeval. TVL sprak met een slechtnieuwsmelder.