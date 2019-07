Restaurant L’Uno Coll Altro in Peer schenkt eerste wijn

Beringen - Zondag 7 juli werden de uitverkorenen uitgenodigd om de eerste maagdelijke wijn in ontvangst te nemen van hun wijngaard Vini Peermontesi.

Het openingswoord werd gedaan door algemeen directeur Candreva Franco samen met Kaat Bollen, seksuologe en televisiepresentatrice. De talrijke aanwezigen, ook verschillende uit Beringen konden al meteen proeven van een glaasje heerlijke wijn. Het is een volle bollincini geworden in unieke magnumflessen.

Alle flessen waren genummerd en iedereen had zijn eigen geluksnummer kunnen reserveren. Onder het motto “fai bene e scordati- fai male e pensaci” stuurde ze iedereen naar huis met hun fles in de hoop dat als ze de fles bij een speciale gelegenheid opendoen, het hen veel geluk zal brengen.