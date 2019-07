Gehavende Elise Mertens laat unieke kans op kwartfinale Wimbledon liggen

Elise Mertens (WTA 21) verzuimde in de voetsporen te treden van onder meer Justine Henin, Kim Clijsters en Kirsten Flipkens. De Belgische delfde het onderspit in de achtste finale tegen de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 54) met 4-6, 7-5, 6-2.

Op baan 12 troffen Mertens en Strycova elkaar voor de tweede keer op een Grand Slam. Op de US Open in 2018 was Mertens te sterk voor de Tsjechische nummer 54 van de wereld (6-3, 7-6 (7/4)).

Mertens herpakte zich in de eerste set na een wake-up call na vier games. De Belgische werd gebroken door haar tegenstandster, waarna ze vervolgens haar beste tennis liet zien. Mertens brak Strycova direct terug en hernam daarmee het initiatief in de eerste set. Het tweede setpoint bleek uiteindelijk voor Mertens voldoende om na 42 minuten de eerste set met 4-6 binnen te halen.

Nadat Mertens in de eerste game van de tweede set direct werd gebroken, volgde een zenuwslopende game waarbij Strycova nog twee breekpunten vakkundig wegwerkte. In de vijfde game overleefde Mertens twee breekpunten, waarna ze vervolgens betrekkelijk eenvoudig uitliep tot 2-5. Onze landgenote verzuimde vervolgens om de zesde game te pakken, waarna Strycova nog terugkwam tot 5-5. Ook de vierde en vijfde game op rij gingen naar Strycova, waardoor de Tsjechische de tweede set binnenhaalde: 7-5.

Rugklachten bij Elise Mertens. Foto: BELGA

Vrij vlot liep Strycova vervolgens uit naar een 3-0-voorsprong in de derde set, waarna Mertens een (medische) time-out aanvroeg. Met een ogenschijnlijke rugblessure verliet onze landgenote tijdelijk aan de zijde van haar kinesiste de baan voor een snelle behandeling. De pijn in haar schouder en onderrug bleek uiteindelijk te zeer doen om nog potten te kunnen breken in de derde set. Strycova had geen enkele moeite met de gehavende Mertens: 6-2.

Strycova is aan een ijzersterk Wimbledon bezig. Waar ze bij de Australian Open en Roland Garros al na de eerste ronde naar huis mocht, schakelde de Tsjechische tennisster op weg naar de achtste finale onder meer Kiki Bertens, de huidige nummer vier van de wereld, uit.