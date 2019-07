Explosieven gevonden in huis in Anderlecht tijdens Ronde van Frankrijk

Speurders hebben zaterdag in Anderlecht bij een huiszoeking een zak vol explosieven gevonden, dat meldt het parket van Brussel. De explosieven zouden niet bedoeld geweest zijn om een aanslag te plegen.

Toen er zowat 500.000 mensen in de hoofdstad van de Tour genoten, vond de politie in Anderlecht een heel wapenarsenaal. De politie werd door een arbeider op de hoogte gebracht van de ontdekking van een zak met explosieven die verborgen lag in een opslagruimte in een trap.

Het zou gaan om meerdere zelfgemaakte explosieven. Er zouden ook messen en Amerikaanse boksbeugels gevonden zijn. Het parket is een onderzoek gestart en DOVO is ter plaatse geweest om alles te onderzoeken. Mogelijk gaat het om een ouder opslagdienst.

“Op dit moment is er geen bewijs dat deze explosieven bedoeld waren om een toekomstige aanslag te plegen. De mogelijkheid dat het gaat om de ontdekking van een oude opslagplaats voor explosieven wordt ook overwogen. In dit stadium van het onderzoek zijn er geen verdachten geïdentificeerd en in het belang van het onderzoek zal er geen verdere commentaar worden gegeven”, zegt het Brusselse Parket.