Oud-Lokeren-spits Cyriel Dessers kiest voor Heracles Almelo: “Goesting om te beginnen”

Na twee seizoenen bij FC Utrecht maakt de Belgische aanvaller Cyriel Dessers de overstap naar Heracles Almelo. De 24-jarige spits tekent voor drie seizoenen bij de Eredivisionist.

Dessers, eerder uitkomend voor OH Leuven, Lokeren en NAC Breda, kiest voor speelminuten bij Heracles Almelo. “Ik kijk ernaar uit om hier bij Heracles Almelo te spelen en te scoren”, aldus de spits op de website van zijn nieuwe werkgever. “Dit is een mooie kans voor mij, het voelt als een nieuw avontuur. Mijn stijl van voetballen past bij de filosofie van Heracles Almelo, namelijk aanvallend voetballen.”

Bij Heracles Almelo wordt Dessers hoogstwaarschijnlijk de opvolger van de vertrekkende spits Adrian Dalmau. “Ik ben blij dat ik hier nu ben en wil graag laten zien wat ik kan. In België zouden we zeggen dat ik veel goesting heb om te beginnen; ik heb er heel veel zin in en ben er klaar voor.”

Dessers, die in 26 wedstrijden in de reguliere Jupiler Pro League bleef steken op nul doelpunten, scoort in Nederland aan de lopende band. Bij NAC Breda vond hij in een seizoen 29 keer het net, terwijl hij bij FC Utrecht, mede door blessureleed, tot twaalf doelpunten kwam.