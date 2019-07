Vandaag zwaait België de Tour de France uit. Het peloton zet vanuit Binche koers naar Épernay. De etappe is met 215 kilometer de op twee na langste in deze Tour en kent een heuvelrijke finale. In de laatste vijftig kilometer liggen zeven hellingen, waarvan er vier meetellen voor het bergklassement. De laatste 500 meter hebben een gemiddelde van 8 procent. Ideaal voor de punchers. Volg de etappe hier op de voet.