VIDEO. Lezers krijgen exclusieve rondleiding op Bruegel-expo

Peer - Een veertigtal lezers van Het Belang van Limburg waren te gast op de tentoonstelling ‘Bruegel op bezoek’ in ‘t Poorthuis in Peer. Ze werden ontvangen door curator Thomas Schonkeren.

Na een welkomstwoordje werden de lezers in twee groepen verdeeld en kregen ze per groep een uitgebreide uitleg over het leven en het werk van Pieter Bruegel de Oude. De eeuwige vraag of de schilder nu afkomstig is van deelgemeente Grote-Brogel lieten de gidsen in het midden maar duidelijk was wel dat Bruegel een speciale plaats heeft in het hart van de Perenaren. Na de rondleiding werden de lezers nog getrakteerd op een Brueghel Tripel en Bruegelkaas.

De tentoonstelling ‘Bruegel op bezoek’ loopt nog tot 14 juli.