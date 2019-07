Beringen-Mijn

Beringen - De expo 95 jaar KFC Beeringen met foto’s, boeken, vlaggen, stickers, sigarenbandjes en nog zoveel meer van uit de goede oude tijd van de charbonnageclub was boeiend om te bekijken.

Een mooie tentoonstelling vol nostalgie en heel veel mooie herinneringen aan de eens zo beroemde charbonnageclub KFC Beeringen. Opgericht door enkele personeelsleden van de koolmijn om op het feest van Sint-Barbara op 4 december 1924 een voetbalwedstrijd te spelen als ‘Cercle Sportif Kleine Heide’ tegen Hoger Op Diest. In 1925 werd aangesloten bij de KBVB op de bondslijsten kreeg Beeringen FC het stamnummer 522. Vele foto’s en krantenartikelen deden terug mijmeren over ‘de liftploeg’, de bijnaam die de club kreeg omdat men tussen 1951 en 1972 zoveel keren van 1ste naar 2de klasse ging en omgekeerd. Met als hoogste uitschieter het seizoen 1963 -64 toen men vice-kampioen werd. De foto’s en beeldmateriaal met een meer dan vol stadion dat een capaciteit van 17.000 plaatsen had, mensen die op de muren stonden of voor de staantribune op de grond zaten tot bijna tegen de goal. De vele truitjes en gadgets, de schoenen van Michel Bensch en de genaaide lederen bal van weleer... Vergane glorie maar toch de moeite om te bewaren voor het nageslacht. Ook de andere Limburgse ploegen: FC Winterslag, Thor Waterschei, Patro Eisden en STVV kwamen in de tentoonstelling aan bod.