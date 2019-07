Aan lef geen gebrek bij deze BMX’er. De kerel uit Californië kwam onlangs op het idee om over het hek van een skatepark te springen. Een stunt waar uiteraard veel risico mee gepaard ging, en dat heeft hij ook aan den lijve mogen ondervinden. In plaats van op beide wielen terecht te komen, kreeg zijn hoofd een stevige dreun te verwerken nadat het achterwiel aan het hek bleef hangen. Erg pijnlijk, zeker nu een video van een vriend een eigen leven is gaan leiden op sociale media.