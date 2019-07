Gepensioneerde Vlaamse muzikant (77) vermoord in Spaans dorpje: “Omdat hij homo was”

Een Mechelaar die na zijn pensioen verhuisde naar Spanje, is afgelopen donderdag dood teruggevonden in zijn garage. Zijn wagen, een Mercedes, werd uit de garage gestolen. De Spaanse politie onderzoekt of er sprake is van roofmoord, maar een nicht van het slachtoffer is ervan overtuigd dat hij vermoord werd omdat hij homo was.

Daniël Pax sleet zijn oude dag in het Spaanse Torremendo, op een uurtje rijden van de stad Alicante. “Hij is zo’n vijftien jaar geleden verhuisd”, zegt zijn nicht Lilly. Voor zijn pensioen werkte de Mechelaar bij General Motors in Antwerpen. In Spanje leidde hij een rustig bestaan. Hij musiceerde in lokale restaurants en bars, en was er zeer geliefd. “Hij was sociaal en sprak met iedereen”, zegt een stamgast van een café waar Daniël geregeld muziek speelde. “Hij was gekend omdat hij speelde in bars waar veel toeristen gingen dansen.” Daniël had overigens plannen om terug te keren naar België. “Hij ging in een appartementje bij Brugge wonen”, zegt Lilly.

Plas bloed

Het lichaam van Daniël werd donderdagavond gevonden door een buur. Die werd gealarmeerd omdat zijn garagepoort openstond. Daar trof de buur het lichaam van Daniël aan in een plas bloed, zijn Mercedes was verdwenen. Al heel snel nam de Guardia Civil het onderzoek over van de lokale politie. De sporen van geweld en de gestolen wagen doen de politie vermoeden dat Daniël vermoord werd om zijn wagen. Zijn nicht Lilly is er echter van overtuigd dat haar oom vermoord werd vanwege zijn geaardheid. “In de jaren 60 is hij getrouwd geweest, maar dat huwelijk heeft amper zes maanden standgehouden. In die tijd moesten mensen verbergen dat ze homoseksueel waren. Ik ben bijzonder begaan met de strijd tegen homofobie. Ik ben hem die strijd verschuldigd.”

Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van de 77-jarige Belg, maar kan in het belang van het onderzoek geen verdere commentaar leveren.