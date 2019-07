Bruidspaar zaait ergernis met “tenenkrullend” kus-menu op huwelijksfeest

Een “origineel” menukaartje heeft op een huwelijksfeest en bij uitbreiding ook op sociale media heel wat ergernis opgewekt. Een gast deelde hoe een bruid en bruidegom hun gasten een ‘kus-menu’ voorschotelden. Want een kus zien van het pasgetrouwde paar, daar moest je iets voor over hebben.

“Als je de pasgetrouwden wil zien kussen, is klinken niet genoeg”, staat te lezen op het Kissing menu of kus-menu van een bruidspaar. Daaronder: vier opdrachten die gasten kunnen vervullen om een kus in ruil te krijgen. “Beantwoord één van de vragen over de bruid en bruidegom op de achterkant van dit menu”, bijvoorbeeld. Of “Demonstreer zelf een kus die we dan kunnen nadoen”. Advies geven voor een lang en gelukkig huwelijk is ook een optie. Wie graag een gokje waagt, kan gewoon een munt opgooien. “Kop en het paar kust, staart en jij kust één van de gasten.”

(lees verder onder de foto)

Nadat een gast het bijzondere ‘menu’ op Facebook deelde, bleven woorden als “tenenkrullend” en “walgelijk” niet lang uit. Eén vrouw, die eerder al een gelijkaardig kaartje op een huwelijk was tegengekomen, schreef “Spoiler alert: niemand wil jullie zo graag zien kussen. De avond ging voorbij zonder dat ook maar iemand één tenenkrullende optie benutte.”