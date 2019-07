Brandweer post confronterende foto’s: “Dit is waarom je de deur van een kinderkamer nooit op een kier mag laten”

Een brandweerman in het Amerikaanse Cold Spring Harbor, in New York, heeft op Facebook twee confronterende foto’s gedeeld. De hulpverlener wijst op het belang van slapen met een gesloten deur. Zelfs als kindjes erop aandringen om hun slaapkamerdeur op een kier te houden.

“Als ouder weet ik dat het moeilijk is om kinderen te overtuigen om met de deur gesloten te slapen”, schrijft de brandweerman op Facebook. “Ik doe veel preventie op scholen en één van de zaken waar ik op hamer, is het belang van slapen met gesloten deuren.”

Bij het bericht voegt hij twee foto’s van een recente interventie. Foto’s waarop meteen duidelijk is wat hij bedoelt. “De deur is een typische slaapkamerdeur met een holle kern. Terwijl de voorkant van de deur zwaar beschadigd raakte, heeft de gesloten deur de slaapkamer en inhoud beschermd. Als hier iemand aan het slapen was, had de deur zo een leven kunnen redden.”