Politie takelt 240 voertuigen langs parcours van Tour de France in Brussel

De verschillende betrokken Brusselse politiezones hebben zondag langs het parcours van de ploegentijdrit in de Ronde van Frankrijk 103 voertuigen getakeld die in een zone stonden waar het verboden is te parkeren. Op zaterdag werden ook al 137 wagens getakeld langs het parcours van de openingsetappe.

In de hoofdstad gold de afgelopen twee dagen een strikt parkeerverbod in de nabije omgeving van het parcours van de eerste twee ritten van de 106de Ronde van Frankrijk. Ondanks een uitgebreide communicatiecampagne van Brussel Mobiliteit en de Brusselse politie waren er zowel op zaterdag als op zondag nog bestuurders die hun wagen foutief geparkeerd hadden en hun voertuigen getakeld zagen. Er werd in de afgelopen twee dagen geen uitzondering gemaakt voor mensen met een bewonerskaart.

Op zaterdag moesten de verschillende politiezones in totaal 137 voertuigen wegslepen. De openingsetappe Brussel-Charleroi-Brussel begon en eindigde toen in de hoofdstad. Op zondag werden nog eens 103 wagens getakeld die op een plek langs het parcours stonden waar een parkeerverbod gold. De ploegentijdrit van zondag werd volledig in Brussel gereden met start op de Hertoglaan in de buurt van het Koninklijk Paleis en finish op de Eeuwfeestlaan aan het Atomium.