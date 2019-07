Jessica werd ten huwelijk gevraagd met spandoek tijdens de Tour

Toen het Tour-peloton zaterdag voorbij zoefde langs de gemeentelijke basisschool in Tollembeek, hield niemand op televisie nog de coureurs in de gaten. Het spandoek van Pieter De Maeseneer (34) ging met alle aandacht lopen, want daarop stond in grote letters “Jessy, wil je met mij trouwen?” Jessica (31) twijfelde geen moment. “Hij had ook een plan B voor mocht zijn spandoek niet in beeld komen.”