sint-truiden “Dit verlies overstijgt alles”, zegt Marc Brys over het plotse overlijden van Mo Nitcheu. De STVV-trainer is vanzelfsprekend aangedaan, maar wil zijn jongens vandaag toch laten samenkomen op training. “Want we moeten erover praten”, vindt Brys, die erop aandrong dat iemand van Slachtofferhulp aanwezig zal zijn op de club.