Jago Geerts zit in de hoek waar de klappen vallen. Na de opdoffer in Teutschenthal, kreeg de Balenaar het ook hard te verduren in Palembang. Letterlijk. Geerts maakte een doodsmak in de eerste reeks van de MX2, maar kwam gelukkig met de schrik vrij. Jorge Prado pakte zijn tiende zege van 2019.