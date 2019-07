Met een 2-2-gelijkspel tegen het Oekraïense Oleksandria heeft Standard zijn zevendaagse trainingskamp afgesloten. “Gezien de omstandigheden ben ik tevreden over onze stage”, zegt Michel Preud’homme. Wie geen punten heeft gescoord: Vanja Milinkovic-Savic. De doelman die gehuurd wordt van Torino ging in beide oefenmatchen in de fout.