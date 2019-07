Zijn eerste Tour, zijn eerste ploegentijdrit op dit niveau, en Wout van Aert (24) doet alweer van zich spreken. Na winst met zijn ploeg Jumbo-Visma in de tijdrit mocht hij zondag het podium op als drager van de witte trui. Maar minstens zo mooi: in het algemeen klassement staat Van Aert nu op de tweede plek. Met vandaag een rit die hem op het lijf geschreven is, is het hoogst denkbare plots niet meer onmogelijk. Draagt Van Aert vanavond al het geel?