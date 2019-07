Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) verlengt zijn contract bij Premier League-degradant Fulham: “Ik ben hier heel gelukkig”

Aleksandar Mitrovic blijft zijn club Fulham ondanks de degradatie naar de tweede klasse trouw. De Servische goalgetter, ex-Anderlecht, ondertekende zondag een contractverlenging tot 2024.

Mitrovic maakte afgelopen seizoen elf competitiedoelpunten en werd daarmee clubtopschutter. Het volstond echter niet om The Cottagers in de Premier League te houden.

“Er was veel interesse van andere clubs maar ik heb besloten hier te blijven omdat ik heel gelukkig ben bij Fulham”, zegt de 24-jarige Serviër. “Mijn kinderen, mijn vrouw en mijn familie zijn hier graag. Dit is mijn thuis en ik ben heel tevreden een nieuw contract te kunnen ondertekenen.”

Mitrovic stapte in de zomer van 2015 van Anderlecht over naar Newcastle, dat zo’n achttien miljoen euro betaalde voor de spits. Begin 2018 verhuisde hij op huurbasis naar Fulham. Met twaalf doelpunten in enkele maanden had hij een groot aandeel in de promotie naar de Premier League. Vorige zomer besloot Fulham hem voor 25 miljoen euro definitief over te nemen van Newcastle.

In het shirt van Servië is Mitrovic goed voor 25 doelpunten in 49 interlands.